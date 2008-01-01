"Барселона" решила засудить футболиста за отказ играть в Лиге чемпионов

"Барселона"
подаст судебный иск в отношении футболиста Артура, который без разрешения улетел в Бразилию и отказался возвращаться в расположение испанского клуба для участия в матчах Лиги чемпионов, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что после завершения чемпионата Испании 23-летний полузащитник отправился на Ибицу, чтобы провести несколько дней в отпуске. Позднее футболист улетел в Бразилию, откуда по телефону сообщил каталонскому клубу о нежелании возвращаться в Испанию. "Барселона", в свою очередь, предупредила Артура, что у него есть контрактные обязательства и что его поведение может повлечь серьезные санкции.
По информации издания, в понедельник Артур не явился на тестирование на коронавирус, а во вторник его не было на командной тренировке. "Барселона" расценила это как акт недисциплинированности со стороны хавбека и приняла решение возбудить дело против бразильца. В материале говорится, что если бы Артур действовал более ответственно и начал диалог, то ситуация могла бы разрешиться более мирным путем.
В конце июня "Барселона" объявила о переходе Артура в туринский "Ювентус"
за 72 миллиона евро. Стороны договорились, что полузащитник будет выступать за "сине-гранатовых" до фактического завершения сезона-2019/20.
"Барселона" проведет ответный матч 1/8 финала Лига чемпионов с итальянским "Наполи" на своем поле 8 августа. Первая игра, состоявшаяся в Италии в феврале, завершилась со счетом 1:1.