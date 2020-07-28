Форвард "Реала" сдал положительный тест на коронавирус

Мадридцам в августе предстоит матч Лиги чемпионов.

Мариано Диас. Фото: goal.com©
Новости спорта Футбол Испания
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Вчера 23:55
Форвард "Реала" Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт чемпионов Испании.

Футболист находится дома на самоизоляции и не посещает тренировки. Он чувствует себя хорошо и записал видеообращение к болельщикам через Instagram

"Спасибо за все ваши сообщения со словами поддержки. Слава богу, я прекрасно себя чувствую. Моя семья и мои близкие тоже в порядке. На данный момент я соблюдаю карантин дома. Я надеюсь скоро вернуться к нормальной жизни и снова быть со своими товарищами по команде", - сказал Диас. 

Следующий матч "Реал" проведет 7 августа в Англии, когда в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с "Манчестер Сити". Первая игра завершилась победой "горожан" - 3:1. На прошлой неделе в Испании случилась вторая вспышка COVID-19.

"УЕФА находится в контакте с "Реалом" и следит за ситуацией и решениями испанских властей. Мы уверены, что это не повлияет на организацию рассматриваемого матча", - говорится в заявлении УЕФА, которое приводит BBC Sport.  

26-летний Диас в прошедшем сезоне провел пять матчей в Ла Лиге и забил один гол, отличившись в эль-класико с "Барселоной". В ЛЧ он также выходил на поле пять раз и отметился одним взятием ворот, огорчив итальянскую "Рому" в группе. 
Метки:
Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити УЕФА Коронавирус
Футбол Испания
0
Вчера 23:55
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