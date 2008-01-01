Футболист "Барселоны" устроил бойкот из-за трансфера в "Ювентус"

В августе каталонцам предстоит матч в Лиге чемпионов.

Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 09:30
Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос без разрешения клуба улетел на родину и не собирается возвращаться в расположение каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, хавбек отказывается играть за "Барселону" в Лиге чемпионов, так как уже подписал контракт с туринским "Ювентусом". Каталонцы намерены подвергнуть игрока дисциплинарным санкциям.

Напомним, "Барселона" продала 23-летнего Артура в "Ювентус" за 72 миллиона евро плюс десять миллионов бонусами. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошелся каталонцам в 60 миллионов евро.

"Барселона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с "Наполи". Матч состоится в Барселоне 8 августа. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Метки:
Барселона Ювентус
Футбол Испания
0
Сегодня 09:30
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