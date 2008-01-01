Футболист "Барселоны" устроил бойкот из-за трансфера в "Ювентус"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос
без разрешения клуба улетел на родину и не собирается возвращаться в расположение каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, хавбек отказывается играть за "Барселону" в Лиге чемпионов, так как уже подписал контракт с туринским "Ювентусом"
. Каталонцы намерены подвергнуть игрока дисциплинарным санкциям.
Напомним, "Барселона" продала
23-летнего Артура в "Ювентус" за 72 миллиона евро плюс десять миллионов бонусами. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошелся каталонцам в 60 миллионов евро.
"Барселона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с "Наполи". Матч состоится в Барселоне 8 августа. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1.