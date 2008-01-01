"Реал" не будет продлевать контракт с сыном Зидана

Зинедин является главным тренером клуба, а его сын - вратарем.

Люка Зидан. Фото: trbna.com©
Новости спорта Футбол Испания
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Вчера 13:56

"Реал" не собирается продлевать контракт с вратарем Люкой Зиданом, который является сыном главного тренера Зинедина Зидана, передает "Чемпионат".

В прошлом сезоне 22-летний Зидан-младший выступал в аренде в "Расинге". На данный момент основным претендентом на подписание вратаря является "Монпелье".

Также сообщается, что в "Реал" вернется украинский голкипер Андрей Лунин, который в прошлом сезоне выступал в аренде в "Овьедо". Украинец убедил мадридский клуб своей игрой и теперь будет сменщиком Тибо Куртуа.

Напомним, "Реал" досрочно выиграл "золото" чемпионата Испании, опередив в итоге в Ла Лиге "Барселону" на пять очков. 

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Метки:
Реал Мадрид Испания Зидан Зинедин
Футбол Испания
0
Вчера 13:56
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