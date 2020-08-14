Двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам грозит уголовное дело за хранение кокаина

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Становившийся дважды победителем Олимпийских игр норвежец Петтер Нортуг сообщил, что полиция обнаружила у него дома кокаин и ему грозит уголовное дело.
"Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью я превысил скорость, и меня остановила полиция. Затем меня отвезли в клинику для анализа крови. Кроме того, в моем доме полиция обнаружила небольшое количество наркотиков. Это кокаин. Я в отчаянии и боюсь того, что дальше будет. Я невероятно сожалею и извиняюсь перед теми, кого я снова разочаровал. Я знаю, что сейчас будет уголовное дело. Я возьму на себя всю ответственность за содеянное", - приводит слова норвежца РИА Новости со ссылкой на его аккаунт в Instagram.
Нортуг завершил карьеру в декабре 2018-го. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два "золота", одно "серебро" и одну "бронзу". Также на счету 34-летнего норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).
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