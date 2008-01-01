Звездный английский регбист жестоко ударил 18-летнего соперника в голову

Известный флай-хав "Сарацинс" и сборной Англии Оуэн Фаррелл был удален в матче 18-го тура Премьершипа с "Уопс", сообщает "Чемпионат".

При счете 15:15 Фаррелл не сумел совершить захват и ударил 18-летнего Чарли Аткинсона в голову. "Сарацинс" остались в меньшинстве и в оставшееся время проиграли матч со счетом 18:28.

Из-за дисквалификации Фаррелл скорее всего пропустит матч 1/4 финала Кубка европейских чемпионов с "Ленстером". Встреча состоится 19 сентября.

28-летний Фаррелл защищает цвета "Сарацинс" с 2008 года. За это время англичанин провел 197 матчей, в которых принес команде 2167 очков.

Следующий сезон "Сарацинс" начнут в Чемпионшипе. Регбийный союз наказал английский клуб вылетом во второй дивизион за финансовые махинации.