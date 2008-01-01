Мстительные казахи. Konina Power снова оставили NaVi позади на турнире за два миллиона долларов

Коллектив сейчас на пятом месте.

Фото: PUBG.com
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Сегодня 13:54
Казахстанская команда Konina Power во второй раз пробилась в Super Weekend на Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.
 
Этого права коллектив добился благодаря успешной игре на предварительном отборе недели. На счету казахстанцев победа в одном из раундов, а также стабильное выступление в остальных. В итоге клуб набрал 63 очка и занял 11-е место, позволившее пробиться в Super Weekend. Он стартует в ближайшую пятницу, 4 декабря. Между тем в общем зачете казахстанцы сейчас на пятом месте.
 
При этом по регламенту турнира в финальный зачет идут результаты 16 команд, попавших в Super Weekend, которые проходят в конце каждой недели.
 
Отметим, что во второй раз подряд мимо числа счастливчиков пролетела другая СНГ-команда - NaVi. Она рискует не набрать достаточного количества очков для прохода в финал. При этом сам турнир включает в себя четыре Super Weekend, а значит, половина основного раунда уже позади.
 
 
Напомним, что в ходе отбора на турнир NaVi "избавились" от KP, но позднее казахстанцы все равно получили путевку на соревнование.
 
На данный момент за КР играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.
Метки:
Konina Power Киберспорт
Киберспорт PUBG
0
Сегодня 13:54
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