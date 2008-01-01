Мстительные казахи. Konina Power снова оставили NaVi позади на турнире за два миллиона долларов

Konina Power во второй раз пробилась в Super Weekend на Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Казахстанская командаво второй раз пробилась в Super Weekend на Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz

Этого права коллектив добился благодаря успешной игре на предварительном отборе недели. На счету казахстанцев победа в одном из раундов, а также стабильное выступление в остальных. В итоге клуб набрал 63 очка и занял 11-е место, позволившее пробиться в Super Weekend. Он стартует в ближайшую пятницу, 4 декабря. Между тем в общем зачете казахстанцы сейчас на пятом месте.

При этом по регламенту турнира в финальный зачет идут результаты 16 команд, попавших в Super Weekend, которые проходят в конце каждой недели.

Отметим, что во второй раз подряд мимо числа счастливчиков пролетела другая СНГ-команда - NaVi. Она рискует не набрать достаточного количества очков для прохода в финал. При этом сам турнир включает в себя четыре Super Weekend, а значит, половина основного раунда уже позади.

Напомним, что в ходе отбора на турнир NaVi " избавились " от KP, но позднее казахстанцы все равно получили путевку на соревнование.

На данный момент за КР играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.