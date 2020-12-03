Мстительные казахи. Konina Power снова оставили NaVi позади на турнире за два миллиона долларов

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Казахстанская команда Konina Power во второй раз пробилась в Super Weekend на Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.
Этого права коллектив добился благодаря успешной игре на предварительном отборе недели. На счету казахстанцев победа в одном из раундов, а также стабильное выступление в остальных. В итоге клуб набрал 63 очка и занял 11-е место, позволившее пробиться в Super Weekend. Он стартует в ближайшую пятницу, 4 декабря. Между тем в общем зачете казахстанцы сейчас на пятом месте.
При этом по регламенту турнира в финальный зачет идут результаты 16 команд, попавших в Super Weekend, которые проходят в конце каждой недели.
Отметим, что во второй раз подряд мимо числа счастливчиков пролетела другая СНГ-команда - NaVi. Она рискует не набрать достаточного количества очков для прохода в финал. При этом сам турнир включает в себя четыре Super Weekend, а значит, половина основного раунда уже позади.
Напомним, что в ходе отбора на турнир NaVi "избавились" от KP, но позднее казахстанцы все равно получили путевку на соревнование.
На данный момент за КР играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне