Konina Power взяли реванш у NaVi на турнире по PUBG Mobile с призовым фондом в два миллиона долларов

Казахстанская команда Konina Power выиграла один из раундов Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом в 2 миллиона долларов и закрепилась в топ-10 рейтинга, передает корреспондент Vesti.kz.
Турнир, в котором участвуют 32 лучшие команды мира, стартовал 24 ноября. По итогам первых игровых дней КР набрали 67 очков и расположились на девятой строчке. Удивительный факт, но другой скандально известный СНГ-коллектив, NaVi, находится лишь на 17-й позиции. При этом оба клуба смогли выиграть по одной карте игрового дня. Коллективы являются единственными представителями СНГ-региона.