Konina Power взяли реванш у NaVi на турнире по PUBG Mobile с призовым фондом в два миллиона долларов

Казахстанская команда Konina Power выиграла один из раундов Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом в 2 миллиона долларов и закрепилась в топ-10 рейтинга, передает корреспондент Vesti.kz.

Турнир, в котором участвуют 32 лучшие команды мира, стартовал 24 ноября. По итогам первых игровых дней КР набрали 67 очков и расположились на девятой строчке. Удивительный факт, но другой скандально известный СНГ-коллектив, NaVi, находится лишь на 17-й позиции. При этом оба клуба смогли выиграть по одной карте игрового дня. Коллективы являются единственными представителями СНГ-региона.

Дмитрий oldboypubgm Буй Напомним, что в ходе отбора на турнир NaVi начали "охоту" за KP и поспособствовали вылету коллектива. Этот эпизод вызвал большой резонанс, а лидер "рожденных побеждать" признал свою вину. Позднее казахстанцы все равно получили путевку на соревнование.

На данный момент за КР играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.

Сам турнир включает в себя четыре соревновательные недели и продлится до середины декабря.