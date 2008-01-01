Ставший лучшим на Кубке Европы игрок Konina Power рассказал о проблемах с интернетом, своих целях и шансах на Global Championship

Konina Power заняла второе место на National Cup: Europe по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. В этом соревновании одним из лучших в составе клуба был 18-летний стендин Нуржан Bazzi Ермуханов. В интервью корреспонденту Казахстанская командазаняла второе место на National Cup: Europe по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. В этом соревновании одним из лучших в составе клуба был 18-летний стендин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он поделился впечатлениями от турнира и рассказал о своем будущем в коллективе.

- Я являюсь Stand-in игроком Konina Power на всех казахстанских турнирах. Мы вместе играли на Alaman Stay Home, Redbull Meo и Altel Cyber Games. Проблем с сыгранностью не было. - Какие впечатления от Кубка Европы?

- Это первый своего рода национальный турнир Впечатления хорошие. Планировали побеждать на этом турнире, но после одной из карт все немного усложнилось. В целом второе место - это неплохо.

- Чего не хватило на турнире?

- Не хватило стабильности. Мы либо идем первые, совершаем много килов, либо проигрываем в самом начале раунда. Часто бывали проблемы с пингом. Если у европейцев пинг 20-50, то у нас бывало 120-150.

- Расскажи о своих перспективах в Konina Power?

- Насчет попадания в основу команды еще рано говорить. У меня нет такого огромного опыта как у ребят. На данный момент нахожусь в организации Fazer Clan вместе с Qose, где также выступал с нами на PMNC.

- Что думаешь о шансах KP на Global Championship?

- Все команды на этом турнире очень сильные и можно ожидать любой результат. Выиграть будет очень тяжело. Думаю минимум они должны попадать в топ-7. Верим в них и поддерживаем.

- Какие твои ближайшие планы?

- Я продолжу играть. Буду улучшать свои навыки. Одна из моих первых целей попасть в основу KP.

Отметим, что на Global Championship за Konina Power сыграют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров и Нурсултан Gonzo Нартбаев, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.