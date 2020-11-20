Ставший лучшим на Кубке Европы игрок Konina Power рассказал о проблемах с интернетом, своих целях и шансах на Global Championship

Казахстанская команда Konina Power
заняла второе место на National Cup: Europe по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. В этом соревновании одним из лучших в составе клуба был 18-летний стендин Нуржан Bazzi Ермуханов
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он поделился впечатлениями от турнира и рассказал о своем будущем в коллективе.
- Я являюсь Stand-in игроком Konina Power на всех казахстанских турнирах. Мы вместе играли на Alaman Stay Home, Redbull Meo и Altel Cyber Games. Проблем с сыгранностью не было.
- Какие впечатления от Кубка Европы?
- Это первый своего рода национальный турнир Впечатления хорошие. Планировали побеждать на этом турнире, но после одной из карт все немного усложнилось. В целом второе место - это неплохо.
- Чего не хватило на турнире?
- Не хватило стабильности. Мы либо идем первые, совершаем много килов, либо проигрываем в самом начале раунда. Часто бывали проблемы с пингом. Если у европейцев пинг 20-50, то у нас бывало 120-150.
- Расскажи о своих перспективах в Konina Power?
- Насчет попадания в основу команды еще рано говорить. У меня нет такого огромного опыта как у ребят. На данный момент нахожусь в организации Fazer Clan вместе с Qose, где также выступал с нами на PMNC.
- Что думаешь о шансах KP на Global Championship?
- Все команды на этом турнире очень сильные и можно ожидать любой результат. Выиграть будет очень тяжело. Думаю минимум они должны попадать в топ-7. Верим в них и поддерживаем.
- Какие твои ближайшие планы?
- Я продолжу играть. Буду улучшать свои навыки. Одна из моих первых целей попасть в основу KP.
Отметим, что на Global Championship за Konina Power сыграют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров и Нурсултан Gonzo Нартбаев, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.
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