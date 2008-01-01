Девушка сделала огненный косплей на персонажа популярной игры Among Us

В 2020 году огромную популярность в мире приобрела мини-игра Among Us. В прошлом месяце ее пиковый онлайн превысил два миллиона игроков. Тренд стал настолько запоминающимся, что косплееры не остались в стороне. Vesti.kz предлагает насладится горячим образом популярной Джесики Нигири.

31-летняя косплеерша является одной из самых популярных в мире. На нее подписаны более четырех миллионов человек в Instagram. Она создала и продемонстрировала более сотни сложных костюмов.

Образ из игры Among Us девушка придумала сама. В свободное время она любит "порубится" в эту игру. При этом сам проект напоминает популярную игру "мафия" и ориентирован на социальную дедукцию. Игроки пытаются обнаружить предателей в группе, совместно выполняя несложные задания.

Сейчас в нее играют даже известные футболисты, как Неймар и Серхио Агуэро. Между прочим, игра была выпущена в 2018 году, но ждала своего звездного часа. Также как и костюмчик косплеерши. Предлагаем вам оценить, как он сидит на ней.