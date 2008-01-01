Konina Power взяла реванш у прямых конкурентов и пробилась на Кубок европейских наций

Казахстанская команда Konina Power выиграла республиканский отбор на National Cup: Europe по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.



Сильнейший коллектив страны в упорной борьбе обыграл прямых конкурентов и заслужил право сыграть в престижном турнире. При этом отрыв от ближайших преследователей составил всего семь очков. Им удалось взять реванш у команды Mirage за поражение на прошлом состязании. Теперь Konina Power сыграет на Кубке европейских наций с призовым фондом пять тысяч долларов, который стартует уже на следующей неделе.



Как поделился после матчей менеджер клуба Аскар Ахметов, "противостояние было непростым и казахстанские коллективы заметно выросли уровнем".



Это соревнование станет подготовкой к главному турниру осени Global Championship с призовым фондом два миллиона долларов.



Vendetta для NaVi? Konina Power поборется за два миллиона долларов на турнире Global Championship по PUBG Mobile



Напомним, в августе Konina Power стала бронзовым призером западного дивизиона турнира World League 2020 по PUBG Mobile, а в сентябре выиграла чемпионат СНГ.