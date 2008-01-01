Казахстанский отбор международного турнира по PUBG Mobile завершился сенсацией

Сильнейшая казахстанская команда Konina Power сенсационно проиграла региональный отбор на престижный турнир Red Bull MEO по PUBG Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.



В соревновании принимали участие лишь казахстанцы, достигшие 18-летнего возраста. К тому же основа коллектива выступала на престижном состязании CIS CHALLENGER 2, где заняла третье место.



По этой причине KP сыграл экспериментальным составом: Аскар DGR Ахметов, Нуржан Bazzi Ермуханов, Дамир Axzcer Омаров и Алишер Repriza Разбеков. При этом Ахметов заявил, что команда не рассчитывала на успех, сконцентрировавшись на международной арене.



Таким образом коллектив занял неожиданное 11-е место. А победу в турнире уверенно одержала молодая команда Mirage, набравшая 130 очков. Второе место в активе Team Kazakhstan (92), а замкнула тройку команда No Panic (90).



Коллектив Mirage был создан в апреле этого года. За него выступают Бекзат rgBALGAYMAK* Жусипбек, Бакытжан mrgQaimaq Елменбет, Рахат mrgKUMYS Жусипбек и Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев. По словам менеджера команды Айданы Ахметовой, эта победа стала заслуженной. Ранее коллектив регулярно входил в список лидеров республиканских турниров. Теперь он будет защищать честь страны на мировом первенстве Red Bull MEO в Турции в начале 2021 года.