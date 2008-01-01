Vendetta для NaVi? Konina Power поборется за два миллиона долларов на турнире Global Championship по PUBG Mobile

Они получили дополнительную путевку от организаторов.

Фото: PUBG.com
Новости спорта Киберспорт PUBG
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Сегодня 19:31
Казахстанская команда Konina Power сыграет в турнире Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом 2 миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Сильнейший коллектив Казахстана получил дополнительную путевку от организаторов после скандального вылета из Europe, Middle East & Africa League.

Напомним, что тогда NaVi начали "охоту" за KP и поспособствовали вылету коллектива с турнира. Этот эпизод вызвал большой резонанс, а лидер "рожденных побеждать" Дмитрий oldboypubgm Буй признал свою вину.

Отметим, что Global Championship пройдет в ноябре этого года. На данный момент за Konina Power играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.
Метки:
Киберспорт Konina Power
Киберспорт PUBG
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Сегодня 19:31
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