Лидер NaVi прокомментировал скандал с Konina Power в заключительном матче турнира по PUBG Mobile

Лидер команды NaVi по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile Дмитрий oldboypubgm Буй признал свою вину. В ходе своего стрима он заявил, что решение устранить Konina Power было принято перед началом игры, передает корреспондент Vesti.kz.



"Пацаны могут высказывать негатив. Я бы тоже был бы недоволен, если бы мою команду выбили из турнира. Сейчас я это осознал и говорю это. Я понимаю, что это неправильно. Сейчас говорить не о чем. Дальнейшие поступки определят все. Понятно, что сейчас будет шквал негатива.



Вообще это решение было мимолетное. Мы почему-то перед самой игрой решили выбить Konina Power. Осознание пришло позже", - отметил Буй.







Напомним, скандал произошел в заключительном туре соревнования Europe, Middle East & Africa League ."Рожденные побеждать" начали "охоту" за KP и поспособствовали вылету коллектива с турнира.



"Позор NaVi или конкуренция?". Экс-игрок Konina Power "подрезал" бывших одноклубников и спровоцировал скандал



Добавим, что теперь NaVi оказался единственным представителем СНГ на Global Championship с призовым фондом два миллиона долларов.