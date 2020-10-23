Тотальное доминирование. Konina Power из Казахстана захватила лидерство в борьбе за выход в мировой чемпионат по PUBG Mobile

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Казахстанская команда Konina Power захватила лидерство после первого игрового дня основного раунда турнира Europe, Middle East & Africa League по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.
Коллектив добился четырех побед в пяти матчах. Этот результат позволил набрать 96 очков и занять первое место в турнирной таблице. Впереди еще два игровых дня, по итогам которого определится победитель.
Добавим, что призовой фонд состязания сто тысяч долларов. Однако самое главное - по итогам соревнования три участника получат шанс сыграть в Global Championship с призовым фондом в два миллиона долларов, этот турнир пройдет в ноябре этого года.
На данный момент Konina Power является лучшей командой СНГ и занимает второе место в европейском рейтинге. В ее составе играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.
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