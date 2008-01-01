Казахстанская команда по PUBG Mobile оказалась в шаге от попадания на турнир с призовым фондом два миллиона долларов

Они пробились в финал регионального соревнования.

Фото: instagram.com/koninapower
Новости спорта Киберспорт PUBG
0
Сегодня 15:30
Казахстанская команда Konina Power заняла 12-е место в основном раунде турнира Europe, Middle East & Africa League по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

Этот результат позволил квалифицироваться в финальную стадию, где 16 команд разыграют 100 000 долларов. Матчи пройдут с 22 по 25 октября. По их итогам определятся три участника соревнования Global Championship с призовым фондом 2 000 000 долларов, которое пройдет в ноябре этого года.

Отметим, что Konina Power является лучшей командой СНГ и занимает второе место в европейском рейтинге. В ее составе играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.

Ранее казахстанский коллектив из-за пандемии был вынужден отказаться от турнира с призовым фондом два миллиона долларов.

У Konina Power появились конкуренты. Кто смог обыграть лучшую команду СНГ по PUBG Mobile
Метки:
Киберспорт Konina Power
Киберспорт PUBG
0
Сегодня 15:30
© 2008 - 2020 ТОО «EML»