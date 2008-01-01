Казахстанская команда по PUBG Mobile оказалась в шаге от попадания на турнир с призовым фондом два миллиона долларов

Казахстанская команда Konina Power
заняла 12-е место в основном раунде турнира Europe, Middle East & Africa League по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz
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Этот результат позволил квалифицироваться в финальную стадию, где 16 команд разыграют 100 000 долларов. Матчи пройдут с 22 по 25 октября. По их итогам определятся три участника соревнования Global Championship с призовым фондом 2 000 000 долларов, которое пройдет в ноябре этого года.
Отметим, что Konina Power является лучшей командой СНГ и занимает второе место в европейском рейтинге. В ее составе играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов
, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат
и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов
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Ранее казахстанский коллектив из-за пандемии был вынужден отказаться
от турнира с призовым фондом два миллиона долларов.
У Konina Power появились конкуренты. Кто смог обыграть лучшую команду СНГ по PUBG Mobile