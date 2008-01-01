Одинокие рейнджеры. Команда из Казахстана впервые в сезоне сыграет на чемпионате Европы по PUBG

Казахстанская команда Texas RangerS по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) пробилась на турнир Continental Series 3 с призовым фондом 200 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



"Рейнджеры" заняли второе место в квалификации к престижному европейскому турниру, в котором примут участие 32 лучшие клуба континента. Коллектив стал единственным представителем Казахстана на состязании, которое стартует 13 октября.

В отборочном Texas RangerS заняла второе место в борьбе с 16-ю командами. При этом она опередила ближайшего преследователя на 11 баллов. Также в отборе участвовали еще два казахстанских коллектива: WEH WEHIGH и ECBS Elite Cybersport, однако они оказались в нижней части списка.







Сейчас PUBG-сцена Казахстана переживает не лучшие времена. В больших турнирах коллективы играли лишь в 2019 году. Сильнейшие представители страны из Se7en Esports и AVANGAR были закрыты из-за пандемии.

Таким образом, в 2020 году в местных соревнованиях принимали участие лишь любительские и полупрофессиональные команды. На турнирах Alaman в общей сложности сыграли 54 клуба.

При этом даже победители соревнований выступали лишь на национальном уровне. Стоит отметить, что казахстанцы неплохо играли на международном уровне. В 2019 году Se7en Esports заняла второе место на кубке Европы, а AVANGAR выиграл европейскую лигу годом ранее.







Texas RangerS была создана в конце 2019 года. У организации есть составы по Fortnite и Rainbow Six. Команда базируется в Санкт-Петербурге. На ее счету несколько республиканских соревнований.

Летом этого года команда по PUBG приостановила свою деятельность, но в августе выиграла турнир Alaman, а затем приняла участие в отборочном раунде Continental Series.

Состав представляют казахстанцы: Шерхан ttsn- Сембеков, Сержан KZ_TOP Серикбаев, Алмат PanchoKZ Зайкенов и Алишер AnyWayEz Жаппаров. На Continental Series 3 они станут седьмым представителем СНГ и сыграют с такими грандами этой дисциплины, как Liquid, NAVI, Faze Clan, ENCE и другими.







Ранее серьезных успехов добилась казахстанская команда Konina Power, которая в мобильной версии PUBG стала лучшей в СНГ и заняла третье место в Мировой лиге. Вполне вероятно, что "рейнджеры" смогут повторить успех своих соотечественников и ворвутся в элиту PUBG.



Фото: скриншот сайта ggscore.com (1), ESL (2), PUBG.com (3).