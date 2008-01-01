У Konina Power появились конкуренты. Кто смог обыграть лучшую команду СНГ по PUBG Mobile

Сильнейшая команда СНГ по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile Konina Power не смогла победить на республиканском турнире Alaman #StayHome 2, передает корреспондент Vesti.kz.



В соревновании с призовым фондом в 1 800 000 тенге принимали участие 32 команды. По итогам турнира первое место досталось коллективу KDV eSports, второе место - в активе Qassaq Black. Третье место неожиданно досталось Konina Power. При этом организаторы провели серию дополнительных проверок, но никаких нарушений правил не выявили.



Отметим, что KDV eSports была образована в 2019 году и ранее серьезных успехов не добивалась.



Между тем, Konina Power готовится к турниру Europe, Middle East & Africa League (EMEA) с призовым фондом 100 000 долларов, который пройдет в октябре.



Добавим, что казахстанский коллектив из-за пандемии был вынужден отказаться от турнира с призовым фондом в 2 миллиона долларов. Сейчас клуб выступает в статусе чемпиона СНГ после победы на PMCO - Fall Split 2020: Russia & CIS.

