Konina Power пробилась на масштабный международный турнир по PUBG Mobile

Казахстанская команда Konina Power по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile пробилась на турнир Europe, Middle East & Africa League (EMEA) с призовым фондом 100 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



При этом она вошла в число самых рейтинговых команд соревнования. В турнире примут участие 32 лучших клуба Азии, Африки и Европы. Матчи пройдут с 16 по 29 октября в онлайн-формате.



На этом чемпионате Konina Power выступит в обновленном составе - россиянина Даниила Tixzy Сучкова сменил белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.



Добавим, что казахстанский коллектив из-за пандемии был вынужден отказаться от турнира с призовым фондом два миллиона долларов. Сейчас клуб выступает в статусе чемпиона СНГ после победы на PMCO - Fall Split 2020: Russia & CIS.



За Konina Power также играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов и монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат.