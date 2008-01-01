Казахстанская команда по PUBG Mobile отказалась от участия в турнире с призовым фондом два миллиона долларов

Казахстанская команда Konina Power по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile получила прямое приглашение на турнир Peacekeeper Elite Championship 2020 в Шанхае, но отказалась от участия, передает корреспондент Vesti.kz.



Сильнейший коллектив СНГ входил в топ-5 главных претендентов на победу в турнире с призовым фондом два миллиона долларов, но из-за последствий пандемии вынужден был сняться с соревнования.



Как оказалось, граждане Казахстана и Монголии не имеют возможности выехать в Китай из своих стран из-за вируса. Так же по правилам в турнире участвуют лишь совершеннолетние, а в составе Konina Power имеются два 17-летних киберспортсмена.



Между тем, соревнование состоится в ноябре. Победитель получит 750 000 долларов.



В свою очередь казахстанцы готовятся к участию в EMEA League, которая пройдет в октябре. В составе команды произошла замена - вместо россиянина Даниила Tixzy Сучкова будет играть белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.