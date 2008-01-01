"Сменили коней". Сильнейшая команда Казахстана по PUBG Mobile обновила состав

Казахстанская команда Konina Power по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile представила нового игрока, передает корреспондент Vesti.kz.



Коллектив пополнил белорус Евгений BLVCKwhite Балашов, который сменил россиянина Даниила Tixzy Сучкова.



Ранее Балашов выступал за AVANGAR, Team Unique, Bro Yellow, Dream Eaters, Unicorns Of Love CIS, New Era. Первым серьезным турниром для новичка станет PUBG MOBILE National Cup: Europe, который пройдет в ноябре.







Также в составе Konina Power выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов и монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат.



Ранее команда стала чемпионом СНГ, выиграв турнир PMCO - Fall Split 2020: Russia & CIS.