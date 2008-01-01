Отказался от учебы ради киберспорта. Знакомимся с 17-летней звездой - чемпионом СНГ по PUBG Mobile из Казахстана

17-летний казахстанец Нурсултан Gonzo Нартбаев является лидером команды Konina Power по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. Вундеркинд считается одним из лучших игроков мира и не собирается останавливаться на достигнутом. Vesti.kz предлагают познакомиться с сильнейшим стрелком СНГ.



Накануне Konina Power стала лучшей среди представителей стран Содружества, победив на PMCO - Fall Split 2020: Russia & CIS. Одним из творцов победы стал Нартбаев.

Парень начал увлекаться компьютерными играми еще в третьем классе. Его знакомство с миром киберспорта началось с Warcraft. Однажды он попробовал сыграть в Free Fire, но затем перешел на PUBG. Нурсултан начал "рубиться" с самого релиза игры. Так и началась карьера Gonzo.



C PUBG Mobile киберспортсмен связывает большие надежды. На данный момент он уже заработал более десяти тысяч долларов и планирует добиваться новых побед. Нурсултан ради этого решил отказаться от обучения и не поступать в высшее учебное заведение. При этом родители поддержали начинание парня.



Добавим, что Нурсултан успел поиграть в нескольких командах: AVANGAR, Deformia Meditari, Nomad Gaming, Goskilla и BRO Yellow. Наибольших успехов он добился в составе Konina Power, выиграв "бронзу" World League 2020 и победив на Dlive & Wozto Tournament.



Konina Power задает тренд. Объясняем, почему PUBG Mobile - будущее киберспорта



Вместе с Нартбаевым в команде выступают его соотечественники Дамир Axzcer Омаров и Аскар DGR Ахметов, а также монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и россиянин Даниил Tixzy Сучков.







