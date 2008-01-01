"Я не говорю настоящего имени". Знакомимся с очередной красоткой-стримершей из Казахстана

Девушка играет в PUBG и Valorant.

Фото: instagram.com/ochuka_daniels/
Новости спорта Киберспорт PUBG
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Сегодня 22:26

Немало ярких девушек появилось в казахстанском киберспорте. Однако одной из самых загадочных является стримерша под ником ochuka. Она держит в секрете свое настоящее имя, но с удовольствием "рубится" в PUBG и Valorant. Vesti.kz предлагает вашему вниманию материал об очередной киберкрасотке.

Девушка рассказала, что стримить - это ее хобби. Паралельно ochuka полноценно работает и проводит время с мужем и сыном. Впервые она попробовала себя в новой роли в прошлом году. Ее контент составлен из игр в дисциплинах PUBG и Valorant, при этом всегда используется сугубо игровой контент. 

"Мой муж поддерживает меня, тем более он и сам игроман. До замужества - это все было очень далеко от меня, я играла в основном в игры на PS. Муж приобщил меня к играм, а потом затянул и в PUBG. Друзья смогли убедить меня начать стримить. Кстати, я не говорю настоящего имени в соцсетях. Все называют меня просто ochuka", - отметила девушка.

По ее словам, стрим не является способом заработка, но все же приносит неплохой доход. Ради своего любимого дела девушке приходится жертвовать сном, но она не собирается бросать стримы.











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Киберспорт Девушки в спорте
Киберспорт PUBG
0
Сегодня 22:26
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