Неудержимая Konina Power. Казахстанская команда по PUBG Mobile выиграла чемпионат СНГ

Казахстанская команда Konina Power по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile выиграла турнир PMCO - Fall Split 2020: Russia & CIS и стала лучшей в СНГ, передает корреспондент Vesti.kz.



Соревнование 35 сильнейших команд региона проходило с 1 по 20 сентября в восемь туров. В итоге победители набрали 115 очков, опередив преследователей на 12 баллов. Этот успех позволил заработать 2600 долларов.



В составе Konina Power выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов, а также монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и россиянин Даниил Tixzy Сучков.



Ранее Konina Power поднялась на седьмое место в рейтинге PUBG Mobile. Это произошло благодаря успешному выступлению в Мировой лиге, где казахстанцы заняли третью строчку.