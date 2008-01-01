Казахстанская команда поднялась в мировом рейтинге после сенсационной "бронзы" мировой лиги по PUBG Mobile

Она является лучшим коллективом СНГ.

Фото: PUBG.com©
Новости спорта Киберспорт PUBG
0
Сегодня 14:27

Казахстанская команда Konina Power поднялась в мировом рейтинге по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас коллектив располагается на седьмой позиции. По сравнению с прошлым месяцем Konina Power совершила рывок на три строчки. Ближайший клуб из СНГ - DreamEaters - находится лишь на 12-м месте. Лидерство удерживает китайский Nova Esports. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Невероятный взлет произошел благодаря успешному выступлению на West World League 2020, где коллектив занял третье место. Попадание в тройку лидеров принесло команде из Казахстана 27 000 долларов.

"Нам было сложнее всех". Казахстанская команда по PUBG Mobile - о сенсационной "бронзе" турнира за 850 тысяч долларов

Отметим, что в этом месяце состоится отбор на PUBG MOBILE National Cup: Europe. Сам турнир запланирован на ноябрь 2020 года. Казахстанский коллектив считается одним из главных фаворитов.

Метки:
Киберспорт Konina Power
Киберспорт PUBG
0
Сегодня 14:27
© 2008 - 2020 ТОО «EML»