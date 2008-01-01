Казахстанская команда поднялась в мировом рейтинге после сенсационной "бронзы" мировой лиги по PUBG Mobile

Казахстанская команда Konina Power поднялась в мировом рейтинге по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.



Сейчас коллектив располагается на седьмой позиции. По сравнению с прошлым месяцем Konina Power совершила рывок на три строчки. Ближайший клуб из СНГ - DreamEaters - находится лишь на 12-м месте. Лидерство удерживает китайский Nova Esports. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.



Невероятный взлет произошел благодаря успешному выступлению на West World League 2020, где коллектив занял третье место. Попадание в тройку лидеров принесло команде из Казахстана 27 000 долларов.



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Отметим, что в этом месяце состоится отбор на PUBG MOBILE National Cup: Europe. Сам турнир запланирован на ноябрь 2020 года. Казахстанский коллектив считается одним из главных фаворитов.