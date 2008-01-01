"Мы одни из фаворитов". Казахстанская команда примет участие в чемпионате Европы по PUBG Mobile

Казахстанская команда Konina Power примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. Об этом в интервью Vesti.kz рассказал менеджер коллектива Аскар Ахметов. В ходе беседы он озвучил состав и оценил шансы команды.



- Мы готовимся к отборочному турниру PUBG MOBILE National Cup: Europe. Это соревнование объединит команды из 16 сильнейших стран региона. В каждой из них пройдут внутренние квалификации. В Казахстане они пройдут в сентябре. Мы считаемся одними из фаворитов состязания.



- Расскажите о вашем составе?



- На этом турнире за команду сыграют Нуржан Bazzi Ермуханов, Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Нурали Qose Омирбек и Аскар DGR Ахметов.



- Какая цель стоит перед командой?



- Задача стоит одна - победить! Другой результат будет неудовлетворительным.



PUBG MOBILE National Cup: Europe состоится в ноябре 2020 года в онлайн формате. Призовой фонд состязания составит пять тысяч долларов.



Напомним, в августе Konina Power неожиданно стала бронзовым призером западного дивизиона турнира World League 2020 по PUBG Mobile.



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