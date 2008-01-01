Турнир по PUBG Mobile с сенсационным третьим местом от казахстанской команды стал историческим

В финальный день турнира World League 2020 по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile количество зрителей достигло миллиона, передает корреспондент Vesti.kz.



В среднем за соревнованиями следили около 400 000 человек в день. Это абсолютный рекорд для данной дисциплины.

Отметим, что в турнире принимала участие казахстанская команда Konina Power, которая сенсационно заняла третье место в западном дивизионе мировой лиги.



PUBG Mobile World League прошла с 10 июля по 9 августа в онлайн-формате. В каждом дивизионе лиги выступили по 20 команд, которые разыграли общий призовой фонд в размере 850 000 долларов.



В своем дивизионе казахстанский коллектив оказался следом за бразильским Loops Esports и турецким Futbolist. Благодаря попаданию в тройку лидеров команда из Казахстана заработала 27 000 долларов.



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В составе Konina Power выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов, а также монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и россиянин Даниил Tixzy Сучков.