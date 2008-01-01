Казахстанская команда сенсационно заняла третье место в финале мировой лиги по PUBG Mobile

Представители казахстанской команды Konina Power по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile заняли третье место в West World League 2020 с призовым фондом 850 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



В решающих матчах казахстанцы набрали 282 очка и сенсационно финишировали на третьем месте. Они пропустили вперед бразильский Loops Esports и турецкий Futbolist. Благодаря попаданию в тройку лидеров команда из Казахстана заработала 27 000 долларов.



Всего в соревновании участвовали 40 сильнейших команд, которые соревновались в двух дивизионах: "Восток" и "Запад".



Отметим, что в ходе турнира игроки команды жаловались на проблемы с интернет-соединением, но ставили перед собой лишь самые высокие задачи.



В составе Konina Power выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов, а также монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и россиянин Даниил Tixzy Сучков.



В прошлом месяце Konina Power вошла в топ-10 лучших в Европе. Это случилось благодаря победе на Dlive & Wozto Tournament и "бронзе" на Altel Cyber Games.