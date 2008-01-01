Казахстанская команда поднялась в групповом раунде мировой лиги по PUBG Mobile

Представители казахстанской команды Konina Power
по мобильной версии игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) улучшили свое положение в групповом раунде турнира World League 2020 с призовым фондом 850 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz
.
За прошлую неделю казахстанцы набрали 141 балл и поднялись с 15-го на 13-е место. Всего в активе отечественного коллектива 214 очков. В следующую стадию соревнования проходят 16 лучших команд. Групповой раунд завершится в воскресенье, 2 августа.
В составе команды также выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов
, а также монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат
и россиянин Даниил Tixzy Сучков
.
В прошлом месяце Konina Power вошла в топ-10 лучших в Европе. Это случилось благодаря победе на Dlive & Wozto Tournament и "бронзе" на Altel Cyber Games.
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