Казахстанская команда поднялась в групповом раунде мировой лиги по PUBG Mobile

Призовой фонд соревнования составляет 850 000 долларов.

Фото: instagram.com/thedgrr
Новости спорта Киберспорт PUBG
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Вчера 17:19
Представители казахстанской команды Konina Power по мобильной версии игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) улучшили свое положение в групповом раунде турнира World League 2020 с призовым фондом 850 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

За прошлую неделю казахстанцы набрали 141 балл и поднялись с 15-го на 13-е место. Всего в активе отечественного коллектива 214 очков. В следующую стадию соревнования проходят 16 лучших команд. Групповой раунд завершится в воскресенье, 2 августа.

В составе команды также выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов, а также монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и россиянин Даниил Tixzy Сучков.

В прошлом месяце Konina Power вошла в топ-10 лучших в Европе. Это случилось благодаря победе на Dlive & Wozto Tournament и "бронзе" на Altel Cyber Games.

"Все зависит от пандемии". В казахстанской команде по PUBG Mobile рассказали о турнире за 850 тысяч долларов
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Киберспорт PUBG
0
Вчера 17:19
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