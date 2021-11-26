"Я удивился его словам". Капитан сборной Казахстана по боксу поразил главного тренера

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал, что его подопечные не сразу привыкли к его нагрузкам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В первый же день сборов на построении я решил отчетливо донести свои мысли до всех - боксеров и тренеров - о необходимости забыть прошлые заслуги и регалии, несмотря на все статусы и титулы. Сказал, что надо начинать все с нуля и усердно пахать, словно мы все новички в этом деле. Чуть позже ко мне подошел капитан Абылайхан Жусупов и спросил, почему мы даем им столь тяжелые нагрузки, мол, ведь не все к ним привыкли… Я удивился его словам - это же обычный объем тренировок в молодежной команде, где я раньше работал. Правда, потом все прошло. Ребята по ходу турнира в Белграде поняли, что время и усилия были потрачены не зря", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Напомним, на ЧМ-2021 Казахстан завоевал пять медалей. Темиртас Жусупов (до 48 килограммов) и Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) стали первыми, Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) и Серик Темиржанов (до 57 килограммов) взяли серебро, а Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов) завершил турнир с бронзой.