Если я не получу бой с Алимханулы. Британский нокаутер выдвинул условие

Британский боксер Дензел Бентли (21-3-1, 17 КО) заявил о том, кого видит своим следующим соперником, на случай, если не удастся провести бой с чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

"Если я не получу свой шанс на бой с Жанибеком Алимханулы следующим, то хочу сразиться с Крисом Юбенком-младшим. Я готов к большому поединку", - написал Бентли в социальной сети X (бывший Twitter).

В декабре 2024 года Бентли в поединке за определение кандидата на бой с чемпионом WBO в среднем весе подрался с соотечественником Брэдом Полсом (19-2-1, 11 КО) и победил решением судей - 117-110, 116-111 и 115-112. На счету Бентли 21 победа в профи, 17 из которых состоялись досрочно.

Напомним, ранее Дензел вызвал Алимханулы на реванш. Они встречались ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Отметим, что WBO назначила казахстанцу бой против первого номера организации - британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), но тот отказался и был исключен из рейтинга.

Что касается Алимханулы, то в последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

Пока неизвестно, когда казахстанец вернется на ринг.