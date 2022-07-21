Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала своему "суперчемпиону" в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО) "добро" подняться на категорию выше для третьего боя мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), который состоится 17 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону в трилогии стоит звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит "Канело". Также WBA напомнила Головкину об обязательстве по защите титула против кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), владеющим поясом "обычного" чемпиона организации.

WBA выдвинула ультиматум Головкину

"Геннадий Головкин получил специальное разрешение подняться в весе, чтобы встретиться с абсолютным чемпионом в суперсреднем дивизионе Саулем "Канело" Альваресом 17 сентября в Лас-Вегасе.

Казахстанец является чемпионом в среднем весе и обратился к чемпионскому комитету WBA с просьбой сохранить его "корону". GGG завоевал титул "суперчемпиона" 9 апреля, победив Риоту Мурату в объединительном поединке. Теперь он завершит одну из самых важных трилогий во всем боксе за последние годы в бою против Альвареса.

Комитет принял решение одобрить запрос, и если Головкин выиграет бой против "Канело", у него будет пять дней (до 23 сентября), чтобы сообщить, какой из титулов он желает сохранить и защитить. Если это будет чемпионский титул в среднем весе, то у него будет 120 дней, чтобы встретиться с Эрисланди Ларой в обязательном бою.

Если он проиграет, у него будет тот же срок, чтобы защитить свой титул чемпиона в среднем весе против кубинца в следующем поединке", - говорится в постановлении WBA.

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