В боксе анонсирован супер бой. Подробности

Бой между американским боксером Стивеном Фултоном (21-0, 8 KO), действующим обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC/WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), и экс-чемпионом в трех весовых категориях, включая бывшего абсолютного чемпиона дивизиона до 53,5 кг японца Наои Иноуэ (24-0, 21 KO), будет проведен в другом городе и в другую дату, но месяц и страна остаются без изменений, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает vRINGe.com ранее запланированный мега-бой должен был состояться 23 мая в Сайтаме, Япония. Однако, перед поединком было объявлено, что бой состоится 7 мая в Йокогаме. Трансляция боя в США будет доступна на стриминг-платформе ESPN+.

Для Иноуэ это будет первый бой в весовой категории до 55,3 кг. А для Фултона это уже вторая защита его титулов. Стивен ранее выразил свое мнение о силе Иноуэ, считая ее обычной.