Узбекский боксёр провел бой с абсолютным чемпионом и установил рекорд

Узбекский боксёр провел бой с абсолютным чемпионом и установил рекорд ©x.com/naoyainoue_410

Бой японского боксёра Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) и представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева (14-2, 11 КО) установил рекорд просмотров за пределами Японии, передают Vesti.kz.

По информации FIGHTER CHANNEL, этот поединок стал самым просматриваемым за пределами Японии среди всех боёв Иноуэ: только в США и Великобритании его посмотрели 13 миллионов зрителей.

Разгромом обернулся бой Иноуэ - Ахмадалиев за абсолютного чемпиона мира

Напомним, Иноуэ победил Ахмадалиева единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он сохранил статус непобеждённого боксёра и титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Для Иноуэ это 31-я победа на профессиональном ринге, тогда как Ахмадалиев потерпел второе поражение при 14 победах.

Следующий бой Иноуэ проведёт 27 декабря против небитого мексиканца Давида Пикассо (32-0-1, 17 КО).

