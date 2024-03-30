Первое поражение случилось в бою самой сексуальной боксерши Казахстана с тайской нокаутершей

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Сегодня 16:17
©instagram.com/angelina_lukas1997

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) выиграла бой на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была представительница Таиланда Тханьярат Джаиклом (6-1, 6 КО). Поединок состоялся во втором наилегчайшем весе. Лукас рассматривалась фавориткой боя, но столкнулась с сопротивлением соперницы. В итоге, восьмираундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

Теперь, на счету Лукас восемь побед и один проигранный бой. Ее соперница, выигравшая до этого шесть поединков из шести (все досрочно) впервые потерпела поражение.

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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