Первое поражение случилось в бою самой сексуальной боксерши Казахстана с тайской нокаутершей

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) выиграла бой на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была представительница Таиланда Тханьярат Джаиклом (6-1, 6 КО). Поединок состоялся во втором наилегчайшем весе. Лукас рассматривалась фавориткой боя, но столкнулась с сопротивлением соперницы. В итоге, восьмираундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

Теперь, на счету Лукас восемь побед и один проигранный бой. Ее соперница, выигравшая до этого шесть поединков из шести (все досрочно) впервые потерпела поражение.