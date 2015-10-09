"Кто-то подсыпал". Елеусинов высказался о допинг-скандале Алимханулы

Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу по версии IBO из Казахстана боксёр Данияр Елеусинов высказался о положительной допинг-пробе чемпиона мира в среднем весе Жанибека Алимханулы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

По словам Елеусинова, причин ситуации с Жанибеком может быть много: от недосмотра внутри команды до уловок конкурентов.

"Я рядом не был, поэтому не знаю. Допинг-контроли я проходил. Обычно они от контракта зависят: у меня, например, чисто перед боями проверка, а у него еще было во время лагеря. По его словам, первый контроль был чистый, а во второй раз они что-то нашли. Какие-то остатки. Мельдоний - как раз таки наш "СНГовский" препарат. Лично ребята близкие разговаривали, Жанибек говорит, ничего не принимал. Но любой скажет, что не принимал. Однако я его не обвиняю ни в чем: лично для меня ничего не доказано, потому что Жанибек поехал на чужую территорию", — заявил Елеусинов.

Также Данияр озвучил и другую версию.

"Может, Жанибеку кто-то что-то подсыпал, вполне возможно. Очень следить надо, следить за едой, есть только свою. Даже в ресторан в отеле нельзя идти", — считает Елеусинов.

Напомним, в начале декабря казахстанский чемпион мира по версии WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы лишился боя за третий титул после обвинений в употреблении допинга.

В крови казахстанского боксёра обнаружили мельдоний, который считается запрещенным веществом.

Алимханулы и его команда отрицают факт употребления допинга и запросили вскрытие пробы B. Ее содержимое станет известно 8 января, после чего будут приняты окончательные решения о сохранении за казахстанцем чемпионских поясов.

В его крови был обнаружен запрещённый препарат – мельдоний. Это стало причиной отмены боя за третий титул WBA против кубинца Эрисланди Лары.

