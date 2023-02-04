В КХЛ высказались о шансах проигравшего три матча подряд "Барыса" на плей-офф

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги отметил прошедшие матчи, в числе которых было и противостояние астанинского "Барыса" с московским "Динамо", передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла вчера, 4 февраля в Москве и завершилась поражением казахстанского клуба со счетом 2:3. Для казахстанцев это третье поражение подряд в "регулярке". Ранее были проиграны матчи казанскому "Ак Барсу" (1:2) и тому же "Динамо" из Москвы (1:2 в овертайме).

"Поражение "Барыса" (вкупе с победой "Трактора") отбросило его на последнее место Востока. Тогда как обыгравшие "Барыс" московские динамовцы (вкупе с поражением "Спартака") зарезервировали за собой пятую западную путевку в плей-офф.

Астанчане, тем не менее, сохраняют шансы - пусть и не очень высокие. Характерно, что в то время, когда на Западе определились уже пятеро участников розыгрыша Кубка Гагарина, на Востоке не только свободны все вакансии, но и без того плотная расстановка уплотнилась ещё более: вчера, за исключением "Барыса" все "слабые" ("Трактор", "Амур" и "Нефтехимик") выиграли, а все "сильные" ("Ак Барс", "Автомобилист", "Авангард" и "Салават Юлаев") проиграли", - говорится в материале.

Сейчас "Барыс" с 57 очками опустился на последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, а "Динамо", набрав 77 очков, сохранило за собой пятую строчку на "Западе".

Отметим, что выездную серию астанчане закроют матчем с ЦСКА 5 февраля в Москве.

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