Казахстанский нокаутер вышел на ринг с Головкиным. Видео

Известный казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов на своем Instagram-аккаунте опубликовал видео с легендарным соотечественником Геннадием Головкиным, передает Vesti.kz.

Ахмедов показал видео с GGG, на котором опытный коллега показывает технику боя.

"Братан, без обид. Ради страны я должен был выложить это видео. С легендой, спасибо за бесценный урок!", - подписал эту публикацию Ахмедов.

Напомним, что последний бой Ахмедов провел в декабре 2022-го года в Алматы, когда он одержал досрочную победу в первом раунде над южноафриканцем Нкулулеко Мхлонго (23-11-1, 18 КО).