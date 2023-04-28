Казахстанский боксер из команды Головкина начал тренировки в США

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) из команды Геннадия Головкина (GGG Promotions) прибыл в США и начал подготовку к возвращению на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Ахмедов провел тренировочной сборной вместе с национальной сборной по боксу, которая готовится к чемпионату мира в Ташкенте.

"Али Ахмедов поддерживает готовность", - написал в Instagram тренер Кристофер Камачо.

Дата возвращения Ахмедова на профи-ринг пока неизвестна. Последний бой Али провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил американца Габриэля Росадо (100-90 трижды).

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