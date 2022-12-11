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Казахстанский боец МАА Арман Ашимов дебютировал в профи-боксе

Казахстанский боец МАА Арман Ашимов дебютировал в профи-боксе
©mixfights.kz

Казахстанский боец ММА Арман Ашимов провел первый бой в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в карде вечера бокса в Алматы, где его соперником стал представитель Грузии Бухути Татиашвили. 

Бой прошел в полулегком и продлился все запланированные четыре раунда, по итогам которых рефери присудили ничью. 

В главном бою этого вечера бокса Жанкош Тураров проведет бой за пояс IBO Intercontinental против представителя Венесуэлы Энрике Луиса. Также в карде Ангелина Лукас одержала победу и завоевала пояс UBO World, и с победы дебютировал в профи актер и боец ММА Еркебулан Токтар. 

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Метки:
Профессиональный бокс

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