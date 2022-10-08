Канат Ислам одержал победу над боксером с 23 нокаутами

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Сегодня 07:29
©instagram.com/islamkanatqazaq

Канат Ислам (29-1, 22 КО) одержал очередную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz

Соперником 38-летнего казахстанского боксера стал его ровесник из Аргентины Хавьер Франсиско Масьель (34-18, 23 КО). Бой прошел в Плант-Сити (Флорида, США) и состоял из восьми раундов. 

Боксеры прошли всю дистанцию. Ислам одержал победу решением судей. Для него эта победа стала 29-й в профи, Масьель же проиграл в 18-й раз в карьере.

Отметим, что эта победа стала для Ислама первой после дебютного поражения в карьере, которое он потерпел в августе прошлого года. 

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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