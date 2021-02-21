"Готов выйти с любым из топов". Косубуцкий прокомментировал нокаут в бою за титул WBA

Казахстанский боксер-супертяж Жан Косубуцкий (15-0, 14 КО) прокомментировал завоевание пояса WBA International, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что настраивался победить нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО) досрочно.

"Я настраивался на длительный бой. И стремился к нокауту всегда. Это произошло, я рад", - сказал боксер в ринге после победы.

"Ну, в общем, я готов выйти с любым, кто изъявит желание из топов", - добавил он.

Напомним, бой Косубуцкого прошел в Гамбурге (Германия). Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда казахстанец нокаутировал соперника.

Видео нокдауна и нокаута. Как казахстанский супертяж вырубил "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA