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Физической формой Ислама восхитились после победы над боксером с 24 нокаутами

Физической формой Ислама восхитились после победы над боксером с 24 нокаутами
©Probox TV

Аргентинский средневес Хавьер Франсиско Масьель (34-17, 24 КО) прокомментировал поражение от казахстанца Каната Ислама (28-1, 22 KO). В интервью корреспонденту Vesti.kz боксер высказался о физической форме и перспективах своего обидчика.

Восьмираундовый бой прошел в Плант-Сити (Флорида, США) и завершился победой Ислама решением судей. Это 29-й успех казахстанца в профи, его соперник уступил в 18-й раз в своей карьере.

Полное видео боя, или как Канат Ислам одержал победу после первого поражения в карьере

"Я был удивлен физической формой своего соперника. Он был быстр и свеж. Он доминировал весь бой и не давал мне шансов. Я думаю, что у него была хорошая подготовка. Он может потрясти многих соперников и получить хорошие отзывы от критиков. Желаю ему удачи и добиться своей мечты. Думаю, шансы у него есть", - отметил Масьель.

Отметим, что эта победа стала для Ислама первой после дебютного поражения в карьере, которое он потерпел в феврале этого года. 

 

 

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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