"Единственный, кто может конкурировать с "Канело". GGG похвалили перед боем с "суперчемпионом"

Редактор популярного портала World Boxing News Фил Джей поделился с корреспондентом Vesti.kz ожиданиями перед боем чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). В ходе беседы он отметил главные козыри японского оппонента GGG.

Противостояние пройдет 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония): конкуренты встретились перед поединком и высказались о своем титульном бое, который казахстанские любители бокса смогут увидеть в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG - Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

"Это действительно крутой бой. Головкин проверит свои навыки против одного из самых техничных боксеров дивизиона. Мурата будет выступать перед своими болельщиками, что также поднимет его боевой дух. По мнению большинства экспертов, он является аутсайдером. В таком статусе гораздо проще выступать, ведь на тебя не давит какая-то ответственность. Однако его навыков может не хватить для победы над GGG. Головкин - боксер экстракласса. На данный момент он единственный, кто на равных может конкурировать с "Канело". Его чудовищный удар по-прежнему при нем. Я думаю, что это будет качественный поединок, в котором Головкин возьмет свое в последних раундах", - отметил Джей.

Ранее были объявлены судьи, которые будут обслуживать поединок за три титула. Отметим, что перед боем Головкин пообещал незабываемое зрелище, а Мурата поблагодарил всех за организацию события.

В случае победы над японцем GGG в сентябре может провести трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

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