Данияр Елеусинов расстался с со-промоутером Головкина. Менеджер назвал причины

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) завершил долгосрочный контракт с Matchroom и подбирает себе нового промоутера. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

Ранее стало известно, что соглашение с Matchroom и Эдди Хирном завершилось, но стороны могли продолжить совместную работу, а сейчас поставлена точка.

"Мы так и не пришли к согласию, - поделился Алиев. - У них одно видение, у нас - другое. Контракт закончился. Мы вели переговоры, но ни к чему не пришли. Никто и ничего не разрывал. Мы получили несколько предложений - одно из них выберем".

Менеджер уже подтверждал информацию, что их отношения с известным в Казахстане по сотрудничеству с Геннадием Головкиным промоутером могут подойти к концу.

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Ранее были обнародованы сроки следующего поединка казахстанца, который не боксировал с прошлого года, когда нокаутировал бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и выиграл титул от IBF.

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