Чемпион мира из Казахстана отказался от участия на ЧА-2024 ради боя в профи

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов проведет бой в финале турнира "Ночь чемпионов IBA", сообщают Vesti.kz.

Вечер бокса состоится 12 декабря в Бахрейне. Он выступит в бое поединке за титул чемпиона мира по версии организации.

Имя его соперника пока не объявлено.

Напомним, что в октябре Жусупов завоевал право на участие на чемпионат Азии-2024, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд).

Впрочем, Жусупов ради участия в финале турнира IBA решил отказаться от выступления на континентальном первенстве.

На чемпионате Азии его заменит Санжар Ташкенбай, о чем сообщил главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов.

Жусупов является чемпионом мира 2021 года, а также двукратным чемпионом Азии (2013, 2019) и победителем Всемирной серии бокса (WSB).