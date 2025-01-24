Боксер сборной Казахстана готовится к дебюту в профи. Известны подробности

Казахстанский боксер Нурканат Райыс готовится к своему дебютному поединку на профессиональном ринге, сообщил в интервью Meta-ratings.kz менеджер Жанпеис Назаргали, передают Vesti.kz.

"23 февраля в Актау состоится дебютный бой Нурканата Райыса на профи-ринге. Это будет 6-раундовый поединок. Соперника официально объявим позже. Пока рано говорить об окончательном переходе Нурканата в профессионалы. Скорее всего он также продолжит выступать и в любителях", - сказал Назаргали.

Райыс является вице-чемпионом Азии 2022 года и серебряным призером чемпионата Казахстана по боксу в категории до 75 килограммов.