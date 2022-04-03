Бивол высказался о "Канело" и боях с Головкиным

"Суперчемпион" WBA в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) дал интервью американским СМИ. В беседе он ответил на вопросы о будущей встрече с абсолютным чемпионом суперсреднего веса мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 37 КО), а также высказался о его боях с Флойдом Мейвезером и Геннадием Головкиным, сообщает vRINGe.com.

— Все говорят, что Канело — номер 1 в pound-for-pound, большой панчер. Вы считаете, это самый опасный бой в вашей карьере, самый тяжёлый бой в вашей карьере? Вы видите Канело как самого умелого оппонента, с которым вы встречались?

— Конечно, у него хорошая сила, у него хорошие навыки, но большинство людей думают, что он вообще неприкасаемый или что его нельзя остановить, или у него достаточно сил, чтобы победить супертяжей. Иногда смешно слышать такое от людей. Прежде всего он — хороший боец, но он человек, у него есть поражение, ничьи. Это значит, если ты веришь в свои умения, если ты хороший боксёр, то ты можешь нанести ему ещё одно поражение.

— Я полагаю, вы смотрели его бой с Мейвезером, бои с Головкиным. Что вы можете взять из тех боёв? Вы что-нибудь взяли на заметку из тех поединков?

— Да, конечно, я смотрел эти бои. Это были разные поединки. Мейвезер был просто лучше по скорости, у него было больше боксёрских качеств, навыков. Головкин был более уверенным в себе, я так думаю, в первом поединке. Считаю, что Головкину нужно было отдать победу в первом бою. Бой был близким, но Головкин, я думаю, был лучше. Это только моё мнение.

— Что вы думаете о том, что он уже подписался на бой с Головкиным, не проведя бой с вами?

— Это для меня не имеет значения. Я рад, что у меня этот бой. Это для меня многое значит. Этого для меня достаточно. У меня есть шанс. Всё зависит от меня.

— Если вы победите Канело, вы уже думали, что вы будете делать дальше? И что это для вас будет значить?

— Я не думаю о том, что будет на следующий день после боя. Я живу только до 7 мая. Я просто должен хорошо выполнить свою работу. Посмотрим, что будет.

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