 mtWVY4x1NPmqrkKXuG7thLeuUG256QvzFhqUn9S2
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Бивол высказался о "Канело" и боях с Головкиным

Бивол высказался о "Канело" и боях с Головкиным
©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

"Суперчемпион" WBA в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) дал интервью американским СМИ. В беседе он ответил на вопросы о будущей встрече с абсолютным чемпионом суперсреднего веса мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 37 КО), а также высказался о его боях с Флойдом Мейвезером и Геннадием Головкиным, сообщает vRINGe.com.

— Все говорят, что Канело — номер 1 в pound-for-pound, большой панчер. Вы считаете, это самый опасный бой в вашей карьере, самый тяжёлый бой в вашей карьере? Вы видите Канело как самого умелого оппонента, с которым вы встречались?

— Конечно, у него хорошая сила, у него хорошие навыки, но большинство людей думают, что он вообще неприкасаемый или что его нельзя остановить, или у него достаточно сил, чтобы победить супертяжей. Иногда смешно слышать такое от людей. Прежде всего он — хороший боец, но он человек, у него есть поражение, ничьи. Это значит, если ты веришь в свои умения, если ты хороший боксёр, то ты можешь нанести ему ещё одно поражение.

— Я полагаю, вы смотрели его бой с Мейвезером, бои с Головкиным. Что вы можете взять из тех боёв? Вы что-нибудь взяли на заметку из тех поединков?

— Да, конечно, я смотрел эти бои. Это были разные поединки. Мейвезер был просто лучше по скорости, у него было больше боксёрских качеств, навыков. Головкин был более уверенным в себе, я так думаю, в первом поединке. Считаю, что Головкину нужно было отдать победу в первом бою. Бой был близким, но Головкин, я думаю, был лучше. Это только моё мнение.

— Что вы думаете о том, что он уже подписался на бой с Головкиным, не проведя бой с вами?

— Это для меня не имеет значения. Я рад, что у меня этот бой. Это для меня многое значит. Этого для меня достаточно. У меня есть шанс. Всё зависит от меня.

— Если вы победите Канело, вы уже думали, что вы будете делать дальше? И что это для вас будет значить?

— Я не думаю о том, что будет на следующий день после боя. Я живу только до 7 мая. Я просто должен хорошо выполнить свою работу. Посмотрим, что будет.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 17:48
Профи-бокс
Экс-чемпион мира из России согласился на бой с известным блогером-боксером Экс-чемпион мира из России согласился на бой с известным блогером-боксером
Сегодня , 14:54
Профи-бокс
Бивол пригрозил Альваресу силой своего удара Бивол пригрозил Альваресу силой своего удара
Сегодня , 14:16
Профи-бокс
Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания титула абсолютного чемпиона в весе Головкина Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания титула абсолютного чемпиона в весе Головкина
Сегодня , 13:09
Профи-бокс
Чемпионский бой в весе Головкина завершился быстрым нокаутом Чемпионский бой в весе Головкина завершился быстрым нокаутом
Сегодня , 07:28
Профи-бокс
"Начало истории". Альварес объяснил, почему выбрал в соперники Бивола "Начало истории". Альварес объяснил, почему выбрал в соперники Бивола
Вчера , 17:32
Профи-бокс
Головкин брутально проанонсировал бой с "суперчемпионом" Головкин брутально проанонсировал бой с "суперчемпионом"
Вчера , 14:33
Профи-бокс
В США усомнились в целесообразности трилогии "Канело" - Головкин В США усомнились в целесообразности трилогии "Канело" - Головкин
Вчера , 11:32
Профи-бокс
"Готов к Японии". Головкин показал видео тренировки перед боем с "суперчемпионом" за три титула "Готов к Японии". Головкин показал видео тренировки перед боем с "суперчемпионом" за три титула
Вчера , 10:31
Профи-бокс
Сбежавший от Алимханулы соперник высказался о титульном бое Сбежавший от Алимханулы соперник высказался о титульном бое
Вчера , 07:51
Профи-бокс
Головкин сделал заявление перед боем с "суперчемпионом" за три титула Головкин сделал заявление перед боем с "суперчемпионом" за три титула
1 апреля, 22:00
Профи-бокс
Головкин провел первую тренировку в Японии и сделал заявление Головкин провел первую тренировку в Японии и сделал заявление
1 апреля, 21:07
Профи-бокс
Top Rank обратилась к Алимханулы Top Rank обратилась к Алимханулы
1 апреля, 20:43
Профи-бокс
Головкин назвал особенность своей карьеры Головкин назвал особенность своей карьеры
1 апреля, 16:52
Профи-бокс
"Суперчемпиону" вынесли "смертный приговор" в бою с Головкиным "Суперчемпиону" вынесли "смертный приговор" в бою с Головкиным
1 апреля, 12:51
Профи-бокс
Казахстанский боец UFC обратился к Головкину Казахстанский боец UFC обратился к Головкину
1 апреля, 11:40
Профи-бокс
Стал известен гонорар Головкина за бой против "суперчемпиона" за три титула Стал известен гонорар Головкина за бой против "суперчемпиона" за три титула
1 апреля, 09:59
Профи-бокс
Головкин "заговорил" на японском языке перед боем за три титула Головкин "заговорил" на японском языке перед боем за три титула
1 апреля, 09:35
Профи-бокс
"Мощь ударов и не только". Топ-10 нокаутов от Геннадия Головкина "Мощь ударов и не только". Топ-10 нокаутов от Геннадия Головкина
1 апреля, 08:41
Профи-бокс
Экс-конкурент Головкина оценил шансы GGG в бою с "суперчемпионом" Экс-конкурент Головкина оценил шансы GGG в бою с "суперчемпионом"
31 марта, 21:40
Профи-бокс
"Буду с вами честен". Головкин ответил на вызов от экс-чемпиона и других боксеров "Буду с вами честен". Головкин ответил на вызов от экс-чемпиона и других боксеров
31 марта, 18:34
Профи-бокс
Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал прогноз на третий бой Головкина с "Канело" Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал прогноз на третий бой Головкина с "Канело"
31 марта, 16:47
Профи-бокс
Головкин прилетел в Японию на бой с "суперчемпионом" Головкин прилетел в Японию на бой с "суперчемпионом"
31 марта, 16:05
Профи-бокс
Экс-чемпион мира выступит на "разогреве" у Алимханулы перед боем за титул от WBO Экс-чемпион мира выступит на "разогреве" у Алимханулы перед боем за титул от WBO
31 марта, 15:23
Профи-бокс
Тренировался с Сондерсом и укладывал асфальт. Что нужно знать о сопернике Алимханулы по титульному бою Тренировался с Сондерсом и укладывал асфальт. Что нужно знать о сопернике Алимханулы по титульному бою
31 марта, 14:41
Профи-бокс
В России предсказали нокаут в бою Головкин - Мурата за три титула В России предсказали нокаут в бою Головкин - Мурата за три титула
31 марта, 12:26
Профи-бокс
"Проиграл в обеих схватках". Эксперт назвал победителя в третьем бою Головкин - "Канело" "Проиграл в обеих схватках". Эксперт назвал победителя в третьем бою Головкин - "Канело"
31 марта, 11:36
Профи-бокс
Названо место боя Алимханулы за титул в весе Головкина Названо место боя Алимханулы за титул в весе Головкина
31 марта, 10:39
Профи-бокс
Головкин сделал признание об исходе двух боев против "Канело" Головкин сделал признание об исходе двух боев против "Канело"
31 марта, 10:07
Профи-бокс
"Наше время пришло". Команда Алимханулы сделала обращение перед титульным боем "Наше время пришло". Команда Алимханулы сделала обращение перед титульным боем
31 марта, 09:32
Профи-бокс
Алимханулы подобрали топового соперника после титульного боя Алимханулы подобрали топового соперника после титульного боя

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus